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Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Ümraniyespor, 28. haftada konuk olduğu Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. Ligde 5 maç sonra kaybeden İstanbul ekibinin kümede kalma umutları azalırken, Kayserispor ise tırmanışını sürdürdü.

Giriş: 10.04.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ligin rahat ekibi Kayseri, kümede kalma savaşı veren rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 31'de Mame Thiam (pen.), 53'te Bernard Mensah ve 90+9'da Carlos Mane kaydetti.

Ümraniyespor'un tek golü ise 45'te Umut Nayir'den geldi.

Ümraniye'de Sackey uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Kayserispor bu sonuçla puanını 44'e çıkarırken, 5 maç sonra kaybeden 18. sıradaki Ümraniyespor 23 puanda kaldı.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Zorbay Küçük, İlker Takpak, Murat Temel

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Uzodimma, Hosseini, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Mensah (Dk. 88 Ackah), Kemen, Emrah Başsan (Dk. 88 Arif Kocaman), Cardoso, Thiam (Dk. 82 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 73 Mane)

HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR: Berke Özer, Onur Atasayar, Epureanu, Sackey, Serkan Göksu (Dk. 86 Bettaieb), Kartal Kayra Yılmaz, Mrsic (Dk. 62 Avounou), Oğuz Gürbulak (Dk. 74 Kayode), Onur Ayık (Dk. 62 Geraldo), Sekidika (Dk. 86 Gheorghe), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 31 Thiam, Dk. 53 Mensah, 90+9 Mane (Yukatel Kayserispor) - Dk. 45+2 Umut Nayir (Hangi Kredi Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: 90+8 Sackey (Hangi Kredi Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Kemen, İlhan Parlak, Ackah, Cardoso (Yukatel Kayserispor) - Mrsic, Sackey, Kartal Kayra Yılmaz (Hangi Kredi Ümraniyespor)

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