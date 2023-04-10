Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 31'de Mame Thiam (pen.), 53'te Bernard Mensah ve 90+9'da Carlos Mane kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ligin rahat ekibi Kayseri, kümede kalma savaşı veren rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.