Kayserispor-Konyaspor maçı 8 Şubat'ta!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakanın günü ve saati belli oldu.

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Kayserispor ile Konyaspor, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 16:00 olarak belirlendi.