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"Fizik, kimya sıfır: Otur!"! Kayserispor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Fatih Terim için sözün bittiği yerdeyiz"

Kayserispor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'in altıncı haftasında gittiği Kayseri'de ağır bir yenilgi aldı. Rakibine 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar ligde üst üste ikinci yenilgisini ve dördüncü puan kaybını yaşadı

23.09.2021 - 10:06 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: FATİH TERİM ACABA NE DÜŞÜNDÜ?

    Galatasaray’ı bu maçta analiz etmek zor. Çünkü hiçbir ikili için uyumluydu diyemeyiz. Muslera stoperle, stoper stoperle, onların ikisi de Assunçao ile… vs. Hiçbir ikili birbirleriyle ilgili bir oyun ezberi ortaya koyamadı. Duruşlarında bir sorun yoktu belki ama oyunun iki yönünde de topla ilişkileri felaketti. 

  • Bütün bunların daha da büyük bir soruna dönmesi oyunun merkezinin Emre'nin çabası dışında tamamen bozuk olmasından. Assuncao henüz bu yükü kaldırabilecek gibi durmuyor. Zaten Taylan da en iyi halinde değil. Peki nasıl oluyor da Terim bu planın işleyeceğine ikna oluyor? Attamah, İbrahim ve Mensah gibi 3 canavar karşısında? Assuncao etrafı bu kadar bilinmez performansla doluyken, merkezi bu yaşta ve fizikle nasıl doldursun? Nasıl? Gerçekten anlamak zor. (FANATİK)

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: GALATASARAY İÇİN ÜMİT KIRICI YENİLGİ

     

    Alanyaspor mağlubiyetinden sonra dün geceki ağır yenilgi ve sergilenen futbol Galatasaray açısından bundan sonrası için ümit kırıcıydı. İlk 30 dakika Galatasaray oyunu domine etti. Ataklar organize değildi ama baskıda çok sayıda korner kazanıldı. 

     

  • Galatasaray ikinci yarıya skoru değiştirmek için hızlı başladı. Ama penaltıdan gelen 3. golle bütün saha içi dengeler ev sahibi ekibe geçti. Sonra Galatasaray yüklendi ama bir netice elde edemedi. Galatasaray'da ciddi sorunlar var. Mostafa kendine iyi bakmadığı için fizik olarak yokları oynuyor.

  • Fatih Terim'in yerinde olsam birçok temel eksikleri olsa da Ömer Bayram'a çok daha fazla şans veririm. Kerem de çok erken havaya girmiş. Bunlar hiç iyi görüntüler değil. Dün gece tek beğendiğim isim ilk defa oynamasına rağmen genç Assunçao'ydu. (SABAH)

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