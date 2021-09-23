Bütün bunların daha da büyük bir soruna dönmesi oyunun merkezinin Emre'nin çabası dışında tamamen bozuk olmasından. Assuncao henüz bu yükü kaldırabilecek gibi durmuyor. Zaten Taylan da en iyi halinde değil. Peki nasıl oluyor da Terim bu planın işleyeceğine ikna oluyor? Attamah, İbrahim ve Mensah gibi 3 canavar karşısında? Assuncao etrafı bu kadar bilinmez performansla doluyken, merkezi bu yaşta ve fizikle nasıl doldursun? Nasıl? Gerçekten anlamak zor. (FANATİK)