        Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 6 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, galibiyet serisini Kayseri deplasmanında sürdürmek istiyor. Ligin ikinci haftasında Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alan Kayserispor ise yeni sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Kayserispor-Galatasaray maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'leri...

        Giriş: 24.08.2025 - 12:54 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:41
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Yeni sezonda çıktığı ilk iki maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası ertelenen, ikinci hafta Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kayserispor ise ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Kayserispor-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri ve mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde!

        • 2

          KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kayserispor- Galatasaray maçı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

        • 3

          KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

          Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

        • 4

          BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK

          Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, transfer süreci sebebiyle Kayseri'ye götürülmedi.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Ackah, Mendes, Jung, Mane, Opoku, Cardoso

          GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Yunus, Sara, Sane, Osimhen, Jakobs

        • 6

          KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://beinsports.com.tr/

        • 7

          SON 7 MAÇTA GOL YEMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

          "Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

          Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.

        • 8

          KAYSERİ'DEKİ SON 4 MAÇTA EV SAHİBİ EKİP ÜSTÜN

          Kayserispor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 maçta rakibine üstünlük kurdu.

          Kayseri temsilcisi, renktaşını ağırladığı son 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Taraftarı önünde rakibini 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda da 2-1 yenen Kayserispor, 2023-2024 sezonunda da golsüz beraberlik aldı.

          İki takım arasında geçen sezon Kayseri'de yapılan maçı ise Galatasaray 5-1 kazanmıştı.

