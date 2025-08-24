Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Yeni sezonda çıktığı ilk iki maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası ertelenen, ikinci hafta Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kayserispor ise ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Kayserispor-Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri ve mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde!