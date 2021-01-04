Ceza sahasına kümelenen takımı kenarlardan açarsın ama o hamle gelmedi bir türlü. Eğer VAR sistemi olmasa bu maç 0-0 bitecekti. Miguel Lopes itiraz ediyor bir de. Pozisyon net penaltı! Bir savunmacı orada niye kayar! Kayserispor gibi takımları anlayamıyorum. 1 puanı alsan ne olacak! Ne avantaj getirecek? Böyle bir Beşiktaş'ı bulmuşken bu maçtan 3 puan almalılardı. Beşiktaş sonuç olarak, büyük takım kimliğiyle çok kötü oynadığı bir maçı kazanmasını bildi.