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Kayserispor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Kayserispor - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Süper Lig'in 30. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi veren Beşiktaş, son iki haftadaki galibiyetleriyle kümede kalma konusunda elini güçlendiren Kayserispor'a konuk oluyor

06.07.2020 - 20:02 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor - Beşiktaş

Son iki haftada 6 puan toplayan Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında iki maçtır kazanan Kayserispor'a konuk oluyor. Sivasspor ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlaka kazanmak isteyen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele ediyor.

KAYSERİSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

SAAT: 21.00
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Kadir Has
YAYIN: beIN SPORTS 1

KAYSERİSPOR: Lung; Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes; Djedje, Gustavo Campanharo; Enver Cenk Şahin, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique; Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş, Kayseri'ye 4 futbolcusundan yoksun geldi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın kadroya 20 kişiyi dahil ederken Umut Nayir, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz ve Douglas Kayseri'ye götürülmedi.

48. RANDEVU

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

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