Kayserispor 3 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri; 12. dakikada Furkan Soyalp, 32. dakikada Denswil ve 81. dakikada Tuci kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ile 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.

KAYSERİSPOR, LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.