Kayserispor: 1 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 16 yaptı. Kayserispor'un ise ligdeki galibiyet hasreti devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Kayserispor, 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, hafta arasında ise perşembe günü Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kayserispor, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak.