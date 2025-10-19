Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Kayserispor: 1 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Kayserispor: 1 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 19.10.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor deplasmanda 3 golle kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

        #resim#1304534#

        Kayserispor'un tek golünü ise 83. dakikada German Onugkha kaydetti.

        Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, yaşadığı sakatlığın ardından 48. dakikada yerini Celil Yüksel'e bıraktı.

        Ev sahibi Kayserispor, yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 16 yaptı. Kayserispor'un ise ligdeki galibiyet hasreti devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Kayserispor, 5 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, hafta arasında ise perşembe günü Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kayserispor, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Araştırma: Flört şiddeti giderek yaygınlaşıyor
        Araştırma: Flört şiddeti giderek yaygınlaşıyor
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Habertürk Anasayfa