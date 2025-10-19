Kayserispor: 1 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.
#resim#1304534#
Kayserispor'un tek golünü ise 83. dakikada German Onugkha kaydetti.
Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, yaşadığı sakatlığın ardından 48. dakikada yerini Celil Yüksel'e bıraktı.
Ev sahibi Kayserispor, yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 16 yaptı. Kayserispor'un ise ligdeki galibiyet hasreti devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Kayserispor, 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, hafta arasında ise perşembe günü Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kayserispor, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak.