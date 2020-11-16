Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı malzemleri nelerdir? Soruları merak konusu oldu. Peki tadı damaklarda kalacak Kayseri mantısı nasıl yapılır? İşte Kayseri mantısı tarifi...

MALZEMELER

İÇİ İÇİN;

SOSU VE ÜZERİ İÇİN;

YAPILIŞI