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        Haberler Yaşam Kayseri İlçeleri: Kayseri İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Kayseri ilçeleri: Kayseri ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Türkiye'nin en kalabalık 15. şehri olan Kayseri, hem yemekleri hem de doğal güzellikleriyle adından söz ettiren bir şehrimizdir. Coğrafi konum itibariyle ülkemizin büyük illerine yakın bir konumda bulunmaktadır. Kayseri ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:46
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        Kayseri ilçeleri
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        Erciyes Dağı’nın eteklerinde kurulan şehir, asırlar boyunca Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmıştır. Hem tarihi hem de kültürel yapısıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirlerimizden biridir. Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği şehrin 6000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu köklü tarihiyle birlikte tarih sahnesinden günümüze ulaşan kalıntılar arkeologların ilgisini çekmektedir. MÖ 2000 yıllarında Anadolu’ya gelen Hititler, Kayseri’ye 22 km uzaklıkta bulunan Kültepe şehrini kurmuştur. Kültepe, Kayseri ovasının en büyük şehri ve Anadolu’nun en büyük höyüklerinden birini oluşturmaktadır. Kayseri ilimizin toplam 16 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden 5’i merkez ilçedir. İşte, Kayseri’nin ilçeleri:

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        Merkez İlçeler:

        • Kocasinan
        • Melikgazi
        • Talas
        • Hacılar
        • İncesu

        Diğer İlçeler:

        • Akkışla
        • Bünyan
        • Develi
        • Felahiye
        • Özvatan
        • Pınarbaşı
        • Sarıoğlan
        • Sarız
        • Tomarza
        • Yahyalı
        • Yeşilhisar

        Kayseri'nin İlçeleri

        TÜİK 6 Şubat 2023 verilerine göre Kayseri'nin güncel nüfusu 1.441.523 olarak belirlenmiştir. Nüfusun cinsiyet dağılımı %50,13 erkek ve %49,87 kadın nüfusundan oluşmaktadır. Turizm yönüyle de oldukça tercih edilen Kayseri, kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biridir. Erciyes Dağı kış sporları için oldukça uygun olduğundan dolayı kış mevsiminde tercih edilen duraklardan biridir. Bunun yanı sıra Kıranardı Kent Ormanı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Kayseri Kalesi ve Kültepe gibi önemli doğal ve tarihi duraklara sahiptir. Kayseri iline bağlı 16 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar.

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        Kayseri Merkez İlçeleri

        Kayseri’nin bilinen en eski ismi Kanistidir. Bu isim daha sonra Mazaka olarak değişmiştir. Mazaka isminin Kapadokyalıların atası ve lideri Mechus, ya da Mosoch'dan geldiği rivayet edilmektedir. Elbette buna alternatif görüşler de vardır. Şehir Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine geçince Lâtince “imparator şehri” anlamına gelen “Caesarea” olarak adlandırılmıştır. Zamanla da bu isim Kaysera'ye dönüşmüştür. Türkler bu şehri fethedince “Kayseri” ismi ile anılmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde 1924 Anayasası ile il unvanına kavuşan şehir, 1988 yılında büyükşehir olmuştur. Hem yeraltı zenginlikleriyle hem de organize sanayi bölgeleriyle ön plana çıkan şehir, modern tarım araçlarının en çok kullanıldığı şehirlerden biridir. Kayseri ilimiz 5’i merkez ilçe olmak üzere 16 ilçeye sahiptir. En kalabalık ilçesi Melikgazi, en az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçesi ise Özvatan ilçesidir. İşte, Kayseri ilimizin merkez ilçeleri:

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        Merkez İlçeler:

        • Kocasinan
        • Melikgazi
        • Talas
        • Hacılar
        • İncesu

        Kayseri İlçeler Haritası

        Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve sınıra olan mesafeleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Görsel destek araçlarından en önemlisi şüphesiz ki haritalardır. Harita yardımıyla ilçelerin konum bilgilerine ulaşabilir, komşu ilçeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, Kayseri şehrimizin ilçeler haritası:

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        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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