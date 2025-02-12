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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: 10 kadın kurtarıldı! 3 kişi tutuklandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        10 kadın kurtarıldı! 3 kişi tutuklandı!

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda fuhuş yaptırılan 10 kadın kurtarılırken, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:55
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        10 kadın kurtarıldı! 3 kişi tutuklandı!
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        Kayseri'de edinilen bilgiye göre şehirde fuhuş yapan, fuhşa zorlayan, teşvik, Aracılık veya yer temin eden şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre operasyonda Ç.H.(43), B.B.(28), S.K.(25), R.K.(36), R.B.(37), B.Ö.(26) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhuş yaptırılan 10 kadın da kurtarıldı.

        3'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, Ç.H., B.B. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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        #kayseri
        #fuhuş operasyonu
        #Son dakika haberler
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