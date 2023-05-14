Kayseri Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kayseri Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kayseri başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kayseri Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kayseri seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kayseri Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kayseri Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.66 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:08 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 91.2 oldu. Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 528.723 oyla yüzde 63.71 - Kemal Kılıçdaroğlu: 225.496 oyla yüzde 27.17 - Sinan Oğan: 72.546 oyla yüzde 8.74 - Muharrem İnce: 3.120 oyla yüzde 0.38 aldı. Kayseri 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 528.723 oyla yüzde 63.71Kemal Kılıçdaroğlu: 225.496 oyla yüzde 27.17Sinan Oğan: 72.546 oyla yüzde 8.74Muharrem İnce: 3.120 oyla yüzde 0.38

Kayseri Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.55 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:08 itibarıyla yüzde 88.1 oranında açıldı. 2023 Kayseri milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 521.212 oyla yüzde 65.53 - Millet İttifakı: 212.656 oyla yüzde 26.74 - Ata İttifakı: 22.484 oyla yüzde 2.83 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 8.798 oyla yüzde 1.1 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 708 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 22:08 itibarıyla 2023 Kayseri milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 521.212 oyla yüzde 65.53Millet İttifakı: 212.656 oyla yüzde 26.74Ata İttifakı: 22.484 oyla yüzde 2.83Emek ve Özgürlük İttifakı: 8.798 oyla yüzde 1.1Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 708 oyla yüzde 0.09AK Parti: 324.012 oyla yüzde 40.74MHP: 154.314 oyla yüzde 19.40CHP: 133.188 oyla yüzde 16.75İYİ Parti: 79.468 oyla yüzde 9.99YENİDEN REFAH: 27.818 oyla yüzde 3.50ZP: 22.484 oyla yüzde 2.83BBP: 15.068 oyla yüzde 1.89MEMLEKET: 6.429 oyla yüzde 0.81YEŞİL SOL: 6.297 oyla yüzde 0.79TİP: 2.501 oyla yüzde 0.31GENÇ: 878 oyla yüzde 0.11MP: 615 oyla yüzde 0.08MİLLİYOL: 446 oyla yüzde 0.06TKP: 371 oyla yüzde 0.05YP: 324 oyla yüzde 0.04HAKPAR: 318 oyla yüzde 0.04HKP: 267 oyla yüzde 0.03SOL PARTI: 243 oyla yüzde 0.03TKH: 94 oyla yüzde 0.01ANAP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00