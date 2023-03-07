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KAYSERİ DEPREM FAY HATTI HARİTASI | Kayseri deprem bölgesi mi, risk var mı? Kayseri fay hattı üzerinde olan ilçeler

Kayseri fay hattı deprem risk haritası: Kayseri deprem bölgesi mi, risk var mı?

Kayseri deprem risk haritası, peş peşe meydana gelen dört depremin ardından gündem oldu. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlarımız Kayseri diri fay hattı haritası ile deprem bölgesi olan yerleri sorguluyor. Gözler Kayseri'de deprem riski var mı? sorusuna çevrildi. İşte Kayseri diri fay hatları haritası ile deprem riskli bölgeler ve fay hattı üzerinde olan ilçeler

Giriş: 07.03.2023 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem 11 ilimizi etkilemişti. Yaşanan acı verici olayın ardından Türkiye'de sarsıntılar devam ediyor. Deprem sonrası Kayseri fay hattı haritası gündeme geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı üzerinde mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte Kayseri'den geçen fay hatları ile riskli ilçeler listesi...

  • KAYSERİ DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREM RİSKİ VAR MI?

    Kayseri İlinin ve İlçelerinin Depremselliği Orta Ölçeğin altında, münferit veya az sayıda can kaybına neden olabilecek lokal depremler niteliğinde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bilim adamlarınca Kayseri'de 6 şiddetinde (orta şiddetli) lokal can ve mal kaybına neden olabilecek depremler beklenebileceği ifade edilmektedir.

  • KAYSERİ'DEN GEÇEN FAY HATLARI

    Kayseri ve civarı tektonik açıdan oldukça önemli bir bölgedir. Kayseri özellikle Ecemiş fay zonu (Ecemiş Koridoru) gibi Türkiye jeolojisi açısından oldukça önemli olan bir kuşak üzerinde yer alır. Birçoğu diri olan bu faylar bölgenin depremselliği açısından oldukça önemlidir.

    Güneyden, Mersin yönünden kuzeye doğru uzanan sol yönlü doğrultu atımlı bu fay zonu, Yahyalı civarında çatallaşarak birkaç kola ayrılır. Bunlardan bir kol Yeşilhisar, İncesu, Erkilet yönünde, Sultansazlığı Havzası’nın batı kenarını sınırlayacak şekilde uzanırken, diğer bir kol Sultansazlığının ortasından, Erciyesdağı’nın zirvesinden geçerek Kayseri’ye doğru devam eder.

    Diğer bir kol ise Yahyalı-Develi arasında Sultansazlığı Havzası’nın doğu kenarını oluşturur şekilde, Yahyalı-Develi-Tekiryayla-Talas-Bünyan istikametinde uzanmaktadır. Ayrıca Kızılırmak vadisi ve Karasu’nun aktığı Boğazda önemli diri fay hatlarını oluşturmaktadır.

  • Kayseri yönünden gelen Karasu çayının Boğazköprü civarında doksan derece kırılarak Kızılırmak yönüne akması Boğazdaki bu fayın varlığına işaret etmektedir. Gesi, Talas ve Erkilet civarında ise bu doğrultu atımlı fayların yer yer normal atımlı bileşenlerine de rastlanılmaktadır.

    Sultansazlığı çek-ayır havzası olarak adlandırılan bu tektonik çöküntünün kenarları aktif faylarla sınırlı olup, bunların en önemlileri kuzeyde Erkilet fay zonu, Gesi fay zonu, güneybatıda Yeşilhisar fay zonu ile güneydoğuda Develi fayıdır. Erciyes fayı ise havzanın orta kesiminde yer alır.

  • KAYSERİ'DE DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Kayseri'nin en riskli bölgesi Talas ve Yeşilhisar olarak belirlendi. 

    KAYSERİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

  • BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

  • ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

    EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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