Kayseri'deki yangından cinayet çıktı!

DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yangında cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'nın (37), bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 31 Mart Perşembe günü saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'nın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekipleri de yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekiplerin kontrolünde Yusuf Akiş Bala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Binada yaşayan ve dumandan etkilenen anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer ise sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BIÇAKLANDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından, Bala'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Bala'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

19 YAŞLARINDAKİ 2 ZANLI YAKALANDI

Bu kapsamda 650 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyene ekipler, cinayeti yabancı uyruklu H.E. (19) ve H.H.'nin (19) işlediğini belirledi. Cinayet zanlıları iki farklı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cinayet zanlılarının hayatını kaybeden Bali'nin cep telefonunu gasbettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.