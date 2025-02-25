Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis şehit oldu

Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kayseri’mizde uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerimiz aman vermeksizin çalışıyor. Bu kapsamda bugün yapılan bir suç üstü operasyonda polisimizin dur ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirilmiştir. Ancak bu esnada 'Narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz polis memurumuz İbrahim Birol' geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında 'şehit' düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: DHA

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BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol’un şehit olmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük… Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷



Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu🇹🇷



Acımız çok büyük…



Şehidimize Allah’tan rahmet;… pic.twitter.com/6a5CMbBV7H — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 24, 2025

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.