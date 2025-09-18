Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de tefecilik operasyonu: 1 tutuklama

        Kayseri'de tefecilik operasyonu: 1 tutuklama

        Kayseri'de açık senet kullanarak 6 kişiden 9 milyon 862 bin 400 lira tahsil eden kişi, tefecilik yaptığı iddiasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 07:38 Güncelleme: 18.09.2025 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de tefecilik operasyonu: 1 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Açık senet kullanılarak para tahsil edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kimliği tespit edilen A.B'yi operasyonla yakaladı.

        AA'nın haberine göre; operasyonda 29 senet, çek fotokopileri ve bir miktar para ele geçirildi. Şüpheli emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        İngiltere Filistin devletini tanıyacak mı?
        İngiltere Filistin devletini tanıyacak mı?
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kadıköy'de soğuk duş!
        Kadıköy'de soğuk duş!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        F.Bahçe'de penaltı isyanı!
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        "Kazanmayı hak etmedik!"
        "Kazanmayı hak etmedik!"
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Habertürk Anasayfa