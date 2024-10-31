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        Haberler Gündem Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın - Güncel haberler

        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan, ahşap ve yanıcı maddelerle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 01:09 Güncelleme: 31.10.2024 - 01:10
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        Mobilya fabrikasında yangın çıktı
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        Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'ta meydana geldi.

        Mobilya üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

        Alevler fabrikayı sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Öte yandan yangın sırasında fabrika içinde bulunan bir at, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan atın üzerine, vatandaşlar tarafından battaniye örtüldü.

        Fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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