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        Haberler Gündem Kayseri'de iki katlı evde yangın - Güncel haberler

        Kayseri'de iki katlı evde yangın

        Kayseri'de iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 00:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 00:32
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        Kayseri'de iki katlı evde yangın
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        Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Engir Kümevleri'nde, bulunan 2 katlı evde çıktı.

        Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, iki katlı evde maddi hasar meydana geldi.

        Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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