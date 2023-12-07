Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 07.12.2023 - 03:12 Güncelleme: 07.12.2023 - 03:13
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ihraç üsteğmenin saklandığı adresi tespit etti.
AA'nın haberine göre; hükümlü, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.