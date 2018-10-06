Kayseri'de Develi-Yahyalı yolu üzeri Tombak Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunanlara müdahale etti. İHA'nın haberine göre; kazada 3 kişi hayatını kaybederken, yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.