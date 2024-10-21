Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Kayseri'de evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 22:08 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki evinde kardeşiyle oynayan M.K. bir anda fenalaştı.

        Anne G.K'nin haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından M.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Habertürk Anasayfa