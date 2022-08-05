Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

M.D'nin (42) kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Pınarbaşı kara yolu ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Otomobilde bulunan C.D. (54) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki F.A. (52), Ş.D. (41) ile N.D. (1) ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.