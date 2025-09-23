Kayseri'de 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
Giriş: 23.09.2025 - 19:33 Güncelleme: 23.09.2025 - 19:33
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.
Durdurulan 3 ayrı tırda, çay ve tütün tespit köpeğinin desteğiyle yapılan aramalarda 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Fotoğraf: AA
