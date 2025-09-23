Habertürk
        Kayseri'de 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kayseri'de 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 19:33 Güncelleme: 23.09.2025 - 19:33
        Kayseri'de 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

        Durdurulan 3 ayrı tırda, çay ve tütün tespit köpeğinin desteğiyle yapılan aramalarda 640 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
