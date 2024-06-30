Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği

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İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın duyulmasının ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı.

Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin, kalabalığı dağıtmak için müdahalesi sürüyor. REKLAM

"ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI, ÇOCUK KORUMA ALTINDA" Kayseri Valiliği şu açıklamayı yaptı: 30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.

VATANDAŞLARA İTİDALLİ DAVRANIN UYARISI Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur. Kamuoyu Duyurusu⬇️ pic.twitter.com/ZPShf1guYJ — T.C.Kayseri Valiliği (@kayserivaliligi) June 30, 2024