Kayseri'de 3 milyon boş makaron ele geçirildi

AA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron bulunduğu ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

AA'nın haberine göre; şüpheli F. E'nin kiraladığı depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan F. E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.