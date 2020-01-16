16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde, altın dolu lahit bulma amacıyla 5 metre derinlikte 10 metrelik tünel kazdığı belirlenen 3 kişinin, dedikodu üzerine Dumlupınar Kaymakamı Abdülkerim Abbasoğlu'nun yakalattığı ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dumlupınar'ın Büyükaslıhanlar Köyü İkizpınarı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan aramada defineci olduğu belirlenen Emin Ç., Ferdi. K. ve Engin A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince tünel ve çevresinde yapılan aramalarda ise 2 adet hilti, beton delme makinası karot, jeneratör, matkap, muhtelif kazı aleti, çadır ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Şüphelilerin olay yerinde 10 metre uzunluğunda ve 5 metre derinlikte kazı yaptıkları, gece de çalışmaları devam ettirmek için tünele aydınlatma sistemi kurdukları tespit edildi. İfadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAYMAKAM ABBASOĞLU'NUN YAKALATTIĞI ORTAYA ÇIKTI
İzinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun yakalattığı ortaya çıktı. Büyükaslıhanlar Köyü İkizpınarı mevkiinde altın dolu lahit olduğu dedikoduları üzerine harekete geçen Kaymakam Abbasoğlu'nun yanına birkaç kişi alarak, traktörle bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Kardaki ayak izlerini takip ettiği belirtilen Abbasoğlu, definecilerin kazdığı mağarayı tespit edip, jandarma ekiplerine bilgi verirken, şüpheliler de düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
SAVCILIK VE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KEŞİF
Definecilerin açtığı tünelde Altıntaş Cumhuriyet Savcısı ve Kütahya Müze Müdürlüğü yetkilileri keşif ve inceleme yaptı. Definecilerin geceleri de çalışmak için tünele aydınlatma sistemi kurduğu, tüneli ışıklandırmak için soda şişelerine gaz yağı ve bez koyarak gaz yağı lambası yaptıkları tespit edildi.
Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu ile birlikte bölgede inceleme yapan Yusuf Uçar, definecileri kısa sürede tespit ettiklerini söyledi. Uçar, "Kaymakam bey beni arayarak sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldıklarını ve kar çok olduğu için benim traktörle birlikte bölgeye çıkmamızı istedi. Merkezden 6 kilometre dağa doğru çıktıktan sonra araç yolunun sonuna gelerek traktörü bıraktık. Yaklaşık bir kilometrelik patika yolda gördüğümüz izleri takip etmeye başladık. Kazılmış ve yığılı toprakları gördükten sonra etrafı biraz daha inceledik" dedi.
'ERTESİ GÜN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR'
Jeneratör ve hiltilerin de olduğu malzemelerin çalıların kapatılan bir yerde gördüklerini anlatan Uçar, "Yaklaşık 10 metre uzunluğunda tünel ve 5 metre derinliğinde çukur olduğunu gördük. Daha sonra çalıları kapattık kaymakam bey, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Erkesi gün jandarma ile keşif için geldiğimizde 3 kişinin burada çalıştığını fark ederek define avcılarını ekipler suçüstü yakaladı" diye konuştu.
'AYNI MEVKİLER DAHA ÖNCE DE KAZILDI'
Zafer Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Çınar ise, aynı mevkilerde daha önce de kaçak kazılar yapıldığını belirterek, "Burası tarihi bölge ve sit alanı. Bu bölgede daha önce kazılar yapıldı ama bu kez daha büyük ve geniş çaplı bir kazı yapmışlar. Kaymakam beyin bölgeyi gezmesi ve araştırması sonucu burası tespit edilerek jandarma ekiplerimizin operasyonu ile define avcıları suçüstü yakalandı. Mahallem adına kaymakam bey ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.
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