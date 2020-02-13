Kayısının faydaları nelerdir?

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayısı ülkemizde oldukça kaliteli ve çok bulunan bir meyvedir. Yüksek besin değeri ve sağlığa faydaları oldukça fazla olan kayısı, mutlaka tüketilmesi gereken bir meyvedir.
Kayısının sağlığa faydaları nelerdir?
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemiklerin gelişmesi ve kemiklerin sağlığı için yan etken olarak fayda sağlar. Ancak tek başına etkili olması beklenmemeli.
Dengesiz beslenme ya da alınan bazı ilaçların etkisiyle oluşan kabızlık; kilo aldırır ve bazı bağırsak hastalıklarına da neden olabilir. Kayısı tüketimi bağırsakların çalışmasına etken olur ve içerdiği lif sayesinde, düzene girmesini sağlar.
Karotenoid ve lütein adlı pigmentler içeren kayısı, göz sağlığına fayda sağlayan bu bileşenleri içermesi nedeniyle tüketilmelidir. Ayrıca içerdiği C vitamini etkisiyle gözde sarı nokta ve katarakt hastalığının görülme olasılığını düşürür.
Flavonoid ve diğer antioksidanlar sayesinde etki ederek kalp sağlığının önlenmesinde fayda sağlamaktadır. Oksidatif stresin artırdığı hastalıkların engellenmesine de katkısı olur.
Kateşinler bitkilerde olan bir bileşendir ve kayısıda mevcut olan kateşin sayesinde, iltihaplı romatizma, bronşit ve başka iltihap içerikli rahatsızlıklarda yan tedavi olarak fayda sağlamaktadır.
Demir eksikliğinin neden olduğu birçok rahatsızlık vardır. Baş dönmesi, halsizlik, ağız içinde yara oluşması, cilt solgunluğu ve baş ağrısı gibi durumlarda kayısı kuru olarak tüketilirse yüksek bir demir takviyesi sağlar.
Vücut fonksiyonlarına etkisi büyük olan kritik bir mineral ve elektrolit olan potasyum eksikliği; sinir sistemini bozar, vücutta sıvı dengesi bozulur, kalp ritmi dengesizleşir ve kas dokusu yavaşlar, böbreklerin filtre özelliği azalır ve sinir sistemi bozulur. İşte kayısıda bulunan potasyum sayesinde bu rahatsızlıklara fayda sağlar.
Kayısının diğer faydaları nelerdir?
Kayısının içinde bulunan vitaminler; A, C, E, K, B3, B6 ve B9’ dur.
Kayısının içerdiği mineraller; Manganez, bakır, magnezyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, çinko ve manganez’dir.
100 gram kayısı; 98 kcal, 2 gram besin lifi, 9 gram şeker, 0,4 gram yağ, 86,4 gram su içermektedir.
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