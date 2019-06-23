23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Meyvelerin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için porsiyon kontrolü olmazsa olmaz. Kayısı için porsiyonu 4 kayısı olarak düşünebiliriz. Düşük kalorisi ile göze çarpan meyvelerden biri olan kayısının 1 porsiyonu ortalama 50 kalori civarında” diyor. Buna karşın porsiyon kontrolü sağlamak özellikle de karın bölgesi yağlanmasına ve kan şekerinin yükselme riskine karşı çok önemli.
Cildi yeniliyor
Yaz aylarında güneş, havuz, deniz derken cildimiz yıpranıyor. Bu olumsuz çevresel faktörlerin etkilerini azaltmak için antioksidanlardan zengin bir beslenme planı önemli. Kayısı cildin yenilenmesinde öne çıkan meyvelerden biri. İçeriğindeki vitaminler cilde esneklik sağlayan kolajen yapımını da destekliyor.
Zayıflamaya yardımcı oluyor
Bağırsakları çalıştırıcı etkisi, tok tutucu özelliği, düşük kalorisi ve tatlı krizlerine karşı iyi bir çözüm olması kayısıyı yaz aylarında kilo verme programlarının vazgeçilmez meyvesi haline getiriyor. Günde 4 adet taze kayısı 1 kase yoğurt veya 1 su bardağı kefir ile bir ara öğün olabileceği gibi kahvaltı sofralarında da peynir, yumurta ve yeşilliğin yanında tatlı ihtiyacını da karşılayan iyi bir alternatif oluyor.
Bağışıklığı güçlendiriyor
Güçlü bir bağışıklık sistemi daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor, daha enerjik hissetmemizi sağlıyor, bizi hastalıklardan koruyor. Yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli uyku güçlü bağışıklık sistemi için şart. Yeterli ve dengeli beslenmenin içerisine mevsim meyvelerini dahil etmek de önemli. Kayısı antioksidan içeriği, vitamin ve mineral örüntüsü ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor. Özellikle A ve C vitamini sayesinde vücut direncini artırıyor.
Kalbi güçlendiriyor
Potasyum, C vitamini ve posa kalbi korumak için önemli. Kayısı bu üç önemli bileşen sayesinde kalp krizi, inme gibi çeşitli kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Ayrıca kan damarlarının ve arterlerin üzerindeki baskıyı azaltarak kan basıncını düşürüyor, fazla kolesterolün birikmesini önleyerek kalbin yükünü hafifletiyor. Ancak kalp sağlığı için faydalı olan bu potasyum içeriğine böbrek hastaları dikkat etmeli. Çünkü böbrek hastalığında potasyum, fosfor gibi minerallerin kısıtlanması gerekebildiğinden böbrek hastaları mutlaka doktor ve diyetisyene danışmalı.
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