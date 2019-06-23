Bağışıklığı güçlendiriyor

Güçlü bir bağışıklık sistemi daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor, daha enerjik hissetmemizi sağlıyor, bizi hastalıklardan koruyor. Yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli uyku güçlü bağışıklık sistemi için şart. Yeterli ve dengeli beslenmenin içerisine mevsim meyvelerini dahil etmek de önemli. Kayısı antioksidan içeriği, vitamin ve mineral örüntüsü ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor. Özellikle A ve C vitamini sayesinde vücut direncini artırıyor.