Kay\u0131s\u0131 k\u0131vam\u0131nda Ha\u015flanm\u0131\u015f Yumurta malzemeleri 1 adet yumurtaYeterli miktarda suBir tutam tuzCezve Kay\u0131s\u0131 k\u0131vam\u0131nda Ha\u015flanm\u0131\u015f Yumurta yap\u0131l\u0131\u015f\u0131 Cezveye yumurtay\u0131 bir ka\u015f\u0131kla koyduktan sonra yumurtay\u0131 ge\u00e7ecek kadar su koyun. Yumurtan\u0131n pi\u015ferken \u00e7atlamamas\u0131 i\u00e7in biraz tuz ilave edin. Ard\u0131ndan orta ate\u015fte 5-6 dk pi\u015firin. Bu s\u00fcre ge\u00e7tikten sonra yumurtay\u0131 bir ka\u015f\u0131kla al\u0131n ve so\u011fuk su dolu bir kaseye koyun. Bu kasede yumurtan\u0131n bekleme s\u00fcresi, \u00f6zellikle kahvalt\u0131ya haz\u0131rl\u0131yorsan\u0131z, 5-6 saniye oldu\u011fundan elinizi \u00e7abuk tutman\u0131z gerekecek. Bu s\u00fcre de dolduktan sonra tekrar ka\u015f\u0131kla al\u0131n ve bir taba\u011fa koyun. Tabakta ka\u015f\u0131\u011f\u0131n tersiyle yumurtan\u0131n kabu\u011funa vurarak kabu\u011fu soyun. Kay\u0131s\u0131 k\u0131vam\u0131 yumurtan\u0131z haz\u0131r. Afiyet olsun! Kay\u0131s\u0131l\u0131 Ha\u015flanm\u0131\u015f Yumurta ka\u00e7 kalori Ortalama 50 gr olan bir adet ha\u015flanm\u0131\u015f yumurtada 79 kaloridir. \u00a0