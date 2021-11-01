Kayıp polis memuru için seferberlik

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 38 yaşındaki polis memuru Musa Tüzün, 21 Ekim'de 10 günlük izne ayrıldı. Tüzün'den 7 gündür haber alınamaması üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

AA'da yer alan habere göre ekiplerin, bekar olduğu öğrenilen Tüzün'ün ikamet ettiği TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda arama çalışmaları sürüyor.