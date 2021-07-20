DHA

Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde staj yaparken, pazar günü saat 14.00 sıralarında, 'Hastaneye gideceğim' diyerek ayrılan ve bir daha kendisine ulaşılamayan İ.P.'nin, kimliği açıklanmayan kişi tarafından kaçırıldığı, dün akşam ise Kepez ilçesinde polis merkezi yakınında bırakıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri de genç kızı Manavgat'taki ailesine teslim etti.

'AİLEMİZE ZARAR VERECEKLERİNİ SÖYLEYİP ZORLA GÖTÜRMÜŞLER'

DHA'nın haberine göre, anne Ümmühani P., İlknur'un geri dönmesi ile evde bayram sevincinin ikiye katlandığını söyleyerek, "Şüphelendiğimiz üzere kızımızı sosyal medya üzerinden tanıştığı şahıs zorla kaçırmış. Kızımın anlattığına göre, staj gördüğü otelde çalışan ablasına ve ailemize zarar vereceklerini söyleyip, kızımı zorla götürmüşler" diye konuştu.

Kendilerinin ve jandarmanın, şüphelinin babasını sürekli arayarak kızlarının geri getirilmesini istediklerini söyleyen Ümmühani P., "Dün akşam büyük kızıma mesaj göndermişler, 'Kardeşini bırakacağız' diye. Kızımı Antalya'da Kepez ilçesinde polis karakolunun yakınlarında bırakarak, 'Polislere eve gitmek istediğini söyle sana yardımcı olurlar' demişler" dedi.