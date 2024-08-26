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        Haberler Gündem Kayıp öğretmen cinayete kurban gitmiş! - Güncel haberler

        Kayıp öğretmen cinayete kurban gitmiş!

        Olay, Mersin'de meydana geldi. Matematik öğretmeni bir hafta önce ortadan kaybolmuştu. Ekipler her yerde onu ararken cansız bedeni yaşadığı sitedeki başka bir evde bulundu. Zavallı kadını bıçaklayarak öldüren kişi ise kendisi gibi öğretmen olan erkek arkadaşı çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 21:50 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:50
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        Kayıp öğretmen cinayete kurban gitmiş!
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        Olay, Mersin'de meydana geldi.

        Matematik öğretmeni bir hafta önce ortadan kaybolmuştu.

        Ekipler her yerde onu ararken cansız bedeni yaşadığı sitedeki başka bir evde bulundu.

        Zavallı kadını bıçaklayarak öldüren kişi ise kendisi gibi öğretmen olan erkek arkadaşı çıktı.

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