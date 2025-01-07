Kayıp Gürkan dosyasında şoke eden gelişme

Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı anonslarının ardından canlı yayına ihbar üstüne ihbar geldi.

“O EVİN BAHÇESİNE BETON DÖKTÜLER”

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Gelen ilk ihbar stüdyonun buz kesmesine sebep oldu. “O evin bahçesine beton döktüler.” ihbar sonrası kaybı sır meselesi olan Gürkan için oklar evin bahçesine yöneldi.

Bir diğer ihbardaysa mahalle sakini olduğu iddia edilen kişi “Yeşim'i bu olayların ardından patronu kaçırdı.” sözlerini kullandı. Didem Arslan Yılmaz mahalleliye “Susmayın” çağrısında bulundu.