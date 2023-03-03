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Enkazdan 6 saat sonra çıkarılmasının ardından haber alınamayan Erva'dan üzen haber!

Kahramanmaraş'ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş'tan acı haber geldi. Baba Abdullah Aktaş'ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Savcılık kararı ile kimsesizler mezarlığındaki mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi

Giriş: 03.03.2023 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
Enkazdan 6 saat sonra çıkarılmasının ardından haber alınamayan Erva'dan üzen haber! - Deprem Haberleri
DHA

Kahramanmaraş'ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş'ın (10) hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Ardından baba Abdullah Aktaş da yaralı çıkarılırken, annesi Ayşe Betül (30), kardeşi Zümra (4), halası Özlem Aktaş (22) hayatını kaybetti.

AMBULANSA TESLİM EDİLDİ, BİR DAHA HABIR ALINAMADI

Komşuları tarafından yolda ambulansa teslim edilip, hastaneye kaldırılan Mukaddes Erva'dan bir daha haber alınamadı. Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Baba Abdullah Aktaş'ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yaşamını yitiren Mukaddes Erva'nın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi. Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi.

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