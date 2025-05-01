Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
Yozgat'ta, 31 yaşındaki Yıldıray Okhan, borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi 60 yaşındaki Kudret Polat'ı (60) bıçaklayarak öldürdü. Yıldıray Okhan, polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yozgat'ta Yıldıray Okhan (31), gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın (60) Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
YANINDAKİ BIÇAKLA YARALADI
DHA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldıray Okhan, yanındaki bıçakla kayınvalidesini yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Yıldıray Okhan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.