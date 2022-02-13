Pek çok kişi eskiden dizi ve sinemadan çok para kazanmadığını söylüyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz?



Ben oyunculuğa başlamadan önceki yıllarda çok kazanılmadığını düşünüyorum. Yani 'Yeşilçam' emekçileri bu işi biraz daha gönüllülük ilkesine göre yapıyormuş. Hatta rahmetli Öztürk Serengil'in 'Süper Yıldız' dizisinin setinde anlattığı bir hikayesi vardı onu aktarayım. 'Büyük Usta' bir gün Avrupa'da düzenlenen bir festivalde Hollywood oyuncusu ile sohbet ederken kendisine yöneltilen "Kaç filmde oynadınız?" sorusuna 250 film diye yanıt verince, bu cevabı duyan oyuncu şaşkınlığını gizleyememiş "Ben 4 filmde oynadım, bir ada aldım. Sanırım siz en az 10 ada almışsınızdır." deyince, Öztürk Serengil, "Ne adası bir daire aldım onunda taksitlerini 10 senede ödedim" deyince adam daha da şok olmuş.