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Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu'ndan Şoray Uzun itirafı

Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu: Şöhret, Şoray Uzun'u değiştirdi!

Kaygısızlar, Mahallenin Muhtarları, Tatlı Kaçıklar ve Çocuklar Duymasın gibi kendi döneminin en çok izlenen yapımlarında rol alan Tevfik İnceoğlu'nun artık gözlerden uzak bir hayatı var. Şoray Uzun ve Ömer Duran ile birlikte rol aldığı Kaygısızlar dizisiyle şöhreti yakalayan İnceoğlu, eski rol arkadaşlarıyla bir dönem yakın dost olduklarını ancak şimdi ise görüşmediklerini söyledi

13.02.2022 - 08:15 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    90'ların komedi dizisi 'Kaygısızlar' kendi döneminin en çok izlenen yapımlarından biriydi. 1994-1998 yılları arasında yayınlanan dizi, Türk televizyonlarında 'absürt komedi' denilince akla gelen ilk örneklerdendi. Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Şenay Gürler, Çiçek Dilligil, Ülkü Duru ve Yılmaz Köksal gibi birbirinden usta oyuncuların rol aldığı dizide, 3 eşli, 36 çocuklu, çapkın ve umursamaz bir adam 'Memnun Kaygısız' ile ailesinin yaşadıkları esprili bir dille anlatılıyordu.

  • Senarist koltuğunda, Gani Müjde, Birol Güven ve Selçuk Erdem gibi isimlerin yer aldığı yapımda hemen hemen her karakter ayrı bir fenomen olmuştu. Şoray Uzun'un canlandırdığı 'Kültigin' ve onun 'adamları' olan Kürşat (Tevfik İnceoğlu) ve Alper (Ömer Duran) üçlüsünün sahneleri ise adeta dizi içerisindeki başka bir diziydi! Bu haftaki nostalji kuşağımızın konuğu da bu 'çete'nin isimlerinden usta oyuncu Tevfik İnceoğlu...

  • Tevfik Bey nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz?

    Pandeminin ardından Didim'e geldim. Normalde İstanbul'da yaşıyordum. Koronavirüs nedeniyle setler durduktan sonra buraya yerleştim. İşim oldukça İstanbul'a gidiyorum. Televizyondan kazandığım parayla tiyatro kurdum, onunla ilgileniyorum.

  • Çok zayıflamışsınız...

    Aslında kilolarım ile barışıktım ama şeker hastası olduğum için mide operasyonu geçirmek durumunda kaldım. 33 yıl aradan sonra üçlü rakamlardan ikili rakamlara indim. 130 kilodan 88 kiloya düştüm. Her şeyden önemlisi sağlığıma kavuştum.

  • Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

    Ben oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladım. Oyunculuk aile mesleği diyebilirim. Anneannem Türkiye’nin ilk kadın akrobatı, 'Kemiksiz Fatma' adıyla bilinen Fatma Soyder.... Büyük dedem Halim Soyder Fransız Sirki'nde meydancı olarak çalışmış. İpten düşüp ölmüş. Sonraki yıllarda annem ve kardeşleri de bu işe devam etmişler. Kendi kumpanyalarını kurup, çadır tiyatrosu olarak tüm Türkiye’yi, birkaç ülkeyi dolaşmışlar. Hem tiyatro hem de akrobasi gösterileri yapmışlar. Ben de büyüklerimden duyduğum bu hikayelerle büyüdüğüm için çocuk yaşlarda oyunculuktan başka bir meslek düşünmedim.

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