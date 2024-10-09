Kaybolan halka: Bir canlının soyunun tükenmesi ekosisteme ne gibi bir zarar verebilir?

BİR TÜRÜN SOYU TÜKENDİĞİNDE DİĞERLERİNE NE OLUR?

Bir türün neslinin tükenmesi, yalnızca o türe özgü bir kayıp olarak algılanabilir. Ancak, doğadaki her şeyin birbiriyle karmaşık bir ilişki içinde olduğu düşünüldüğünde, bu yok oluşların çok daha geniş çaplı sonuçları vardır.