Kaybolan çantanın sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı

Muğla’nın turistik ilçelerinden olan Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde belediye işçisi Ali Eren (36) parktaki çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bir bankın üzerinde siyah el çantası buldu.
ÇANTADA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULDU
Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda para olduğunu gören Eren, örnek bir davranış sergileyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çanta içinde 12 bin 400 dolar ile 2 bin 400 TL, 3 kredi kartı ve kredi kartıyla yapılmış alışveriş fişi olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından polis ekipleri çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
İŞÇİYE 400 DOLAR HEDİYE ETTİ
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kısa sürede çantanın sahibine ulaşıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen çantanın sahibi başta Ali Eren ve kendisine ulaşan polislere teşekkür ederken, örnek davranış sergileyen Ali Eren’e 400 dolar hediye etti.
ÇANTAYI ALMAYA GELDİ, TEDİRGİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Çantayı teslim almak için karakola gelen şahsın, tedirgin tavırları ise şüphe çekti. Polislerin dikkatinden kaçamayan şahsın, şüpheli tavırlarının ardından yapılan kimlik sorgusunda şüpheli M.O.'nun İsveç’te kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı olduğu ortaya çıktı.
TEKNİK TAKİBE ALINDI
Tedirgin davranışlarından dolayı parası teslim edildikten sonra, şüpheli M.O. takibe alındı. Şahsın kırmızı bültenle arandığının tespit edilmesinin ardından şüphelinin kaldığı villaya baskın düzenlendi.
Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve havalı tabanca ile birlikte yakalanan M.O.'nun ise gerçek kimliğinin ise R.M. (36) olduğu tespit edildi. Irak doğumlu olduğu tespit edilen M.O. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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