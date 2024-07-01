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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaybolan 16 yaşındaki Muhammed her yerde aranıyor | Son dakika haberleri

        Kaybolan 16 yaşındaki Muhammed her yerde aranıyor

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çalıştığı iş yerinden çıkan 16 yaşındaki Muhammed Ali Önder, dün akşam saatlerinde kayboldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:43 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:03
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        16 yaşındaki Muhammed her yerde aranıyor
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Ali Önder'den, dün akşam saatlerinde iş yerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

        Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Muhammed'in ailesi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin veya 0553 280 2006 nolu telefon numarasının aranmasını istedi.

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