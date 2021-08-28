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Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül 22 yaşına bastı - Magazin haberleri

Aslı Gönül 22 oldu

İpek Açar, merhum Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen ve "Üç aydır göremedim" dediği kızı Aslı Gönül'ün doğum gününü sosyal medyadan kutladı

28.08.2021 - 15:15 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Müzisyen İpek Açar'ın 1999 yılına nikah masasına oturduğu Kayahan ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül, bugün 22 yaşına bastı. Açar, "Üç aydır göremedim. İngiltere'de okuluna devam ediyor." dediği kızının doğum gününü kutladı.

  • ASLI GÖNÜL 22 YAŞINA BASTI

    Aslı Gönül'ün fotoğrafını 205 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan İpek Açar, "Cancanım, kalbim, ailemizin prensesi... İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz." ifadelerini kullandı. Aslı Gönül'ün annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

  • "HAYATIMIZDA İLK DEFA BU KADAR AYRI KALDIK"

    2015 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar, üç gün önce samimi açıklamlarda bulunmuştu. Şarkıcı, İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde okuyan 21 yaşındaki kızı Aslı Gönül'e duyduğu özlemini dile getirmişti.

    Üç aydır kızıyla görüşemediklerini ifade eden İpek Açar, konuyla ilgili, "Aslı, İngiltere'de okuluna devam ediyor. Pandemiden ötürü üç aydır Türkiye'ye gelemedi. 'Aslı Gönül' denilince gözlerim yaşarıyor. Hayatımızda ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Çok özledim. İnşallah eylül ayında kavuşacağız." şeklinde konuşmuştu.

  • "TÜM KALBİMİZLE ONU DESTEKLEDİK"

    Kızının babası Kayahan gibi müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirten Açar, "Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik." ifadelerini kullanmıştı.

  • "SOYADI" POLEMİĞİ

    Öte yandan şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar, geçtiğimiz hafta yine karşı karşıya gelmişti. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili bu kez 'soyadı' polemiği yaşamıştı.

    Beste Açar, rüyasında babası ile iletişim kurduğunu ifade etmişti. 47 yaşındaki Açar, Kayahan'ın kendisine, "İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur." dediğini dile getirmişti.

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