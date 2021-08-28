Aslı Gönül 22 oldu

BESTE AÇAR: BUNLAR BABAMIN DUYGULARI
İpek Açar'ın bu sözlerinin ardından babasının kabristanının başında verdiği pozu yayınlayan Beste Açar, şunları söylemişti:
Babam... Bunlar benim duygularım değil, hepsi babamın. Esefle de babam seni kınıyor. Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdınız onu da biliyorum. Kılıf bu sefer uymuyor ne yazık ki... Paylaşımlarında sevgi altında sevgisizlik… Çok yazık. Açıklamamın 'Şuursuz açıklama' olduğundan bahseden ipek Tüter Kömürcü Hanım'a cevabım...
Babam yattığı yerde huzurlu değil. İnançlarına ve fikirlerine yaptığın saygısızlık... Babama saygı ve yaşatmak için kullandığını söylediğin soyadını kullanmana asla babamın izin vermeyeceğini en iyi bilenlerden olduğu halde inat etmenin altında ki neden nedir? Babam senin babacığın gibi bir meslek grubunda olsaydı da yeniden evlendiğinde kullanır mıydın?
Gömeç'teki evin masraflarına gelince; orada eve bakan Nihat Bey, babamın avukatı ve muhasebecisinin bu zamana tüm giderlerini, payım olan 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri ve senin de olduğun WhatsApp grubumuz da var. Orada kimlerin kaldığının görüntü ve ses kayıtları var. Bu önemli değil zaten, sen biliyorsun.
Babamın da izniyle eve bulduğum alıcıları da geçtiğimiz ay parayı çok az bulduğunuz için geri çeviren siz İpek Tüter Kömürcü… Son konuşmamızda 'Yarın son günün olduğunu bilsen bu paraya satar mıydın?' dedim. 'Evet' demiştin ancak bir şeyleri yapmak için ölmek gerekmiyor...
Babam da her şeyini bırakıp, gitti. Sen de, ben de öyle gideceğiz. Benim tarafımda hiçbir şeyi inkar etmeden serbest bırakmak zamanı şimdi. Profesyonelce yaklaşmaktan vazgeçip, sizi kendiniz olmaya davet ediyorum. Yalan söylemek kendini inkar etmektir. İpek Açar'ı hesabından da hayatından da sil lütfen. Büyük ustaya olan sevgi ve saygından... Kendin neysen, onlarla kal.
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