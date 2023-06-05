Kavgada 3,5 aylık hamile yeğenini öldürdü

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkisinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Aydın Ç., tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermiler 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen yeğeni İpek Çiçek'in karnına ve bu sırada orada bulunan akrabaları Azat O.´nun sol koluna isabet etti. Çiçek ve Azat O. kanlar içinde yere yığılırken, Aydın Ç. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ailelerden birinin oğullarına diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca da husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi. Kavga sırasında Aydın Ç.´nin rastgele ateş açtığı, mermilerden birinin yeğeni İpek Çiçek ile Azat O.´ya isabet ettiği öne sürüldü.

Polis ekipleri kaçan Aydın Ç.´nin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.