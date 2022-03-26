Kocasını karşısında görünce çılgına döndü!

DHA

Olay, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 24 Mart'ta, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. T.A. adlı kadın, eşi Y.A. ile kıskançlık sebebiyle tartıştı. Tartışma sonrasında işe giden T.A.'nın arkasından giden Y.A., eşiyle konuşmak istedi. Y.A.'yı karşısında gören T.A. görüşmek istemeyip iş yerinden çıkarmaya çalıştı.

Y.A.'nın ısrarlı tavırları karşısında sinirlerine hakim olamayan T.A. ile eşi arasında arbede yaşandı.

ÖNCE TOKATLADI SONRA KALDIRIM TAŞI FIRLATTI

Yaşanan arbede ve çiftin kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. T.A. bir inşaatın önünde tartıştığı Y.A.'yı tokatladı.

Kocası da karşılık verdi. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti. Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya bu kez kaldırım taşlarını sökerek fırlatan T.A., bir araya eşine sandalye de fırlattı.

İkilinin yaşadığı arbede nedeniyle karnından darbe alan T.A.'nın bir süre karnını tutarak yürüdüğü de kameralara yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla çift, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.