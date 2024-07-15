Katy Perry'ye final maçı öncesi İngiliz taraftarlardan bayrak tepkisi

Öte yandan Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı. İspanya, 17'nci kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü kez kupayı kazanarak, Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti. Beş kez mücadele ettiği finalde, dördüncü defa kupaya uzanan İspanyollar, rekor kırdı.