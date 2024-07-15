Katy Perry'ye final maçı öncesi İngiliz taraftarlardan bayrak tepkisi
Dün akşam oynanan, İspanya'nın galibiyetiyle sonuçlanan 2024 Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi İngiltere'ye destek mesajı atan Katy Perry, kullandığı bayrak emojisiyle tepki çekti
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Katy Perry, dün İngiltere milli takımına, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinde iyi şanslar dileyen bir mesaj paylaşınca alay konusu oldu. Perry'nin hayranları, şarkıcıyı düzeltmek zorunda kaldı.
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Şarkıcı, Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan, İspanya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan final maçı öncesinde, X platformunda; "Futbol eve dönüyor" mesajına Birleşik Krallık bayrağı emojisi koydu.
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Ancak sosyal medya kullanıcıları, Katy Perry'yi yanlış bayrağı kullandığı için eleştirdi ve beyaz arka planlı, kırmızı haçlı İngiltere bayrağını kullanması gerektiğini söyledi.
"İngiltere bayrağı, Birleşik Krallık bayrağı değildir" benzeri düzeltmeler yapıldı.
Bazı taraftarlar, "Bir dahaki sefere doğru bayrağı kullanmaya çalış" gibi ifadelerle karşılık verdi.
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Öte yandan Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı. İspanya, 17'nci kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü kez kupayı kazanarak, Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti. Beş kez mücadele ettiği finalde, dördüncü defa kupaya uzanan İspanyollar, rekor kırdı.