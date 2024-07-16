Katy Perry ve Orlando Bloom'dan denizde sevgi gösterisi
Katy Perry ve Orlando Bloom, St Tropez tatilinde denizde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüntülendi
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Katy Perry, bu hafta nişanlısı Orlando Bloom ve 2020 doğumlu kızları Daisy Dove ile birlikte St Tropez'de tatil yapıyor.
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Perry, uzun zaman sonra 11 Temmuz'da çıkardığı 'Woman's World' adlı yeni single'ının beklentilerin altında ilgi görmesini sorun etmiş gibi görünmüyordu.
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ABD'li şarkıcı, yeni şarkısına çektiği klibinde hem kendisinin hem de dansçılarının cinselliği kullanması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.
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39 yaşındaki Perry, 47 yaşındaki Bloom'la plajda iyi zaman geçirirken yeni şarkısının başarısızlığını bir kenara bırakmış gibiydi.
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Hem Perry hem de Bloom, tatilde fit görünümleriyle dikkat çekti.
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Çift bir ara denize girdiğinde birbirlerine sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.
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İkili, plajda da birbirlerine aşk öpücüğü kondurmayı ihmal etmedi.
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Bikinisini değiştiren ve yeni kıyafet giyen Perry, plaj şıklığıyla bakışları üzerinde toplamayı başardı.