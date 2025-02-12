Katrin Kerkhofs'tan, Lucas Torreira'ya: Dikkat et, o benim - Magazin haberleri

Katrin Kerkhofs'tan, Lucas Torreira'ya: Dikkat et, o benim - Magazin haberleri

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz yıl Devrim Özkan ile ilişkisine ikinci bir şans vermiş, ancak evlilik yolunda ilerledikleri iddialarının ardından ikili yeniden ayrılmıştı. Torreira, son dönemde yaşadığı duygusal iniş - çıkışlarla gündem olmuştu.

REKLAM advertisement1 Lucas Torreira, 29'uncu yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte özel bir partide kutladı. Bu eğlenceli kutlamadan fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan futbolcu, doğum günü partisinde keyifli anlar yaşadı.

REKLAM Paylaşımında ise "Ailede parti. Harika insanlarla çevrili. Sevgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira’nın paylaştığı fotoğraflardan birine, Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs’tan dikkat çekici bir yorum geldi.

Kerkhofs; Lucas Torreira ile eşi Mertens’in birlikte olduğu bir fotoğrafın altına; "Dikkat et, o benim!" yorumunu yaptı.

Fotoğraflar: Instagram