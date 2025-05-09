Katolik kadınlardan Kilise'ye 'pembe dumanlı' protesto: Kilise'nin cinsiyet eşitsizliği düzeni yıkılmalı

Temelleri erkek egemen kültürle şekillenen Roma Katolik Kilisesi, göçmenlik, eşcinsellik gibi kendi içindeki problematik konuların yanında kadının Kilise içindeki rolüyle ilgili de tartışmaların odağında.

Yıllardır kadınların da papaz olabilmesini talep eden Katolik kadınlar, Sistine Şapeli'nde toplanan konklavdan hemen önce Vatikan'a bakan bir tepede toplanarak kadınlara uygulanan eşitsizliği protesto etmek amacıyla pembe fişek yaktı. Kadınlar, pembe fişekle yeni papanın seçilmesini temsil eden beyaz dumana gönderme yaptı.

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Kadınların Ruhbanlık Konferansı İcra Direktörü Kate McElwee, şunları söyledi:

"Dünya beyaz ya da siyah duman beklerken, bizim pembe dumanımız kadınların Kilise yaşamının her alanına dahil edilmesi gerektiğinin bir işaretidir. Bir kadının yeri konseyin içindedir. Kadınların konklavdan ve papazlıktan dışlanması bir günah ve skandaldır. Bir grup atanmış erkeğin kapalı kapılar ardında bir araya gelerek Kilise'nin geleceğine ilişkin önemli bir karar alması 'eski erkekler kulübüne ait' ders kitabıdır."

Kadınlar geçmişte protestolarını Aziz Petrus Meydanı'na yaklaştırdıklarında tutuklandıklarını, bu nedenle pembe duman etkinliğini Vatikan'ın arkasındaki Ganicolo Tepesi'nde, Aziz Petrus Bazilikası'nın kubbesi uzaktan görülebilecek şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Protestocular, aralarında eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese'nin de bulunduğu potansiyel kadın papa adaylarının bir listesini taşıdı. Grup, Papa Francis'in ilerici çabaları olmasaydı Kilise'nin bir hoşnutsuzluk tsunamisi tarafından boğulacağını söyledi.