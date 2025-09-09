Katliam gibi kaza! 3 can kaybı!
Niğde'de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Niğde'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.