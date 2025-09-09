Habertürk
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı!

        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı!

        Niğde'de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 11:34 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:34
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı!
        Niğde'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

        2 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

        Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

