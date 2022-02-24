Katliam gibi arazi kavgası: 2 ölü, 8 yaralı

İHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Çınar ilçesi Asağıkonak Mahallesi'nde Akdağ ile Aladağ ailesi arasında daha önce arazi anlaşmazlığı yaşandı. Taraflar arasında iddiaya göre, yine arazi meselesinden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle olay silahlı kavgaya döndü.

Olayda 10 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra güvenlik gerekçesiyle kentte farklı hastanelere sevk etti. Olayda yaralan 10 kişiden durumu ağır olan 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan yaralıların getirildiği hastane çevresinde taraflar arasında kavga yaşanırken, jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.