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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Katkı maddesi kaygısına son! Dışarıdakilerden farksız evde pratik dondurma tarifi!

        Katkı maddesi kaygısına son! Evde pratik dondurma tarifi!

        Doğal, katkısız ve sağlıklı bir dondurma hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay! Market raflarındaki katkı maddeli dondurmalardan uzak durmak isteyenler için, evde pratik bir tarifle serinlemek mümkün. Üstelik lezzetinden ödün vermeden!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:35
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        • 1

          Yazın vazgeçilmez lezzeti dondurmayı evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik katkı maddesi endişesi yaşamadan, doğal malzemelerle! İşte dışarıda satılan dondurmaları aratmayacak, pratik bir ev yapımı dondurma tarifi!

        • 2

          MALZEMELER

          1 su bardağı yoğurt

          Yarım su bardağı süzme yoğurt

          8-10 çilek

          Yarım şeftali

          Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

          1 paket bitter çikolata (şeker ilavesiz)

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Yoğurt ve süzme yoğurdu çırpın.

          İçerisine minik parçalar halinde çilekleri ve şeftaliyi doğrayın.

        • 4

          Çekilmiş cevizleri ve küçük parçalar haline getirdiğiniz bitter çikolatayı da ekleyerek streç filme sarın veya dondurma kabına dökün.

          Buzlukta 3-4 saat bekletin. Dondurmanız hazır. Afiyet olsun.

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