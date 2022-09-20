Katili terlikle kovalamıştı! İşte cinayet nedeni!

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 16 Eylül günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde, park halindeki motosikletine bindiği sırada Atakan Denizli (19), yanına yaklaşan Özgür Tekin’in (21) silahlı saldırısına uğradı.

KATİLİNİ TERLİKLE KOVALADI

İHA'da yer alan habere göre Tekin’in tabancasından çıkan mermi, Denizli’nin sol göğsüne isabet etti. Denizli ise Tekin'i ayağından çıkardığı terlikle kovaladı. Denizli kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, giysilerini çıkarıp Denizli’nin yarasına tampon yaptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Denizli, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Atakan Denizli’nin vurulma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Denizli’nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin’in ise tabancayla ateş açtığı görüldü. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli’nin ise terliğini fırlatarak zanlıyı kovaladığı ancak kurşundan kaçamadığı anlar da dikkati çekti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada eşkalini belirlediği şüpheli Özgür Tekin’i, bir arkadaşının Yenibey Mahallesi’ndeki evinde saklanırken yakaladı.

BABASINA KÜFRETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Mahallede berberlik yapan Denizli’nin, bir süre önce tıraş ederken tartıştığı arkadaşı Tekin’in babasına küfrettiği öne sürüldü.

"BABAMIN MEZARINA KÜFRETTİ"

Tartışmanın ardından Tekin’in, Denizli’ye husumet beslediği ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, “Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum” diyen Özgür Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.